هنية والنخالة يؤكدان على الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام واستمرار التنسيق

وبحث المجتمعون التطورات المتعلقة بملف استعادة وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام على قاعدة إجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة، المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني والنتائج المترتبة على هذه التطورات وسبل تمتين الجبهة الوطنية لمواجهة التحديات الخطيرة من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وضم الأراضي، إلى جانب حمى التطبيع التي أصابت بعض دول المنطقة، بالاضافة الى مجمل الاوضاع على الساحة الفلسطينية والاقليمية.

وشدد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في خطوات استعادة وحدة شعبنا للوصول إلى استراتيجية وطنية كفاحية موحدة على قاعدة المقاومة الشاملة باعتبارها الخيار الوطني الكفيل بتحقيق أهداف شعبنا ومصالحه العليا.

وأكد المجتمعون على العلاقة الأخوية والمميزة بين الحركتين في مختلف المجالات واستمرار تنسيق الجهود والمواقف على المستوى الثنائي وعلى المستوى الوطني بشكل دائم ومستمر لمواجهة كل التحديات والتعامل مع مختلف القضايا الوطنية والسياسية والميدانية.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/