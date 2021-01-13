الحشد الشعبي يمنع وصول "المواد الكيميائية" للارهابيين في 3 محافظات

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، ان” بعض انواع الاسمدة الكيمياوية تستخدم من قبل داعش الارهابي كمادة اولية في صناعة المتفجرات والتي تستخدم في العبوات الناسفة لافتا الى ان الحشد اعتمد ستراتيجية متابعة وتدقيق في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين بالتنسيق مع الاجهزة الاسنخبارية في منع وصول تلك المادة الى التنظيم”.

واضاف الحسيني،ان” منع وصول المادة البيضاء في اشارة منه الى الاسمدة اسهمت في تراجع صناعة العبوات الجديدة بنسبة تفوق ال90 % لافتا الى ان التنظيم يعتمد حاليا في على المقذوفات او العبوات القديمة من اجل استهداف القوات الامنية والمدنيين مؤكدا بان ملف الاسمدة يمثل اولوية امنية وتطبيق ملف المتابعة الشديدة حتى في نقلها من مكان الى اخر كان له اثر ايجابي في المشهد الامني”.

ويستخدم داعش بعض انواع الاسمدة الكيماوية في صنع مادة السي فور الشديدة الانفجار والتي تستخدم في صنع العبوات المحلية”.

/انتهى/

المصدر: المعلومة