الفياض يعلق على قرار ادراجه في قائمة العقوبات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان مستشارية الأمن القومي العراقي نقلت عن الفياض قوله، إن "قرار الخزانة الأمريكية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين". وأضاف البيان، أن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، زار مقر هيأة الحشد الشعبي والتقى رئيسها، فالح الفياض".

وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي وهياة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن".

وأبدى الفياض بحسب البيان، "سعادته باللقاء، مثمناً موقف الأعرجي، بخصوص قرار الخزانة الأمريكية الأخير"، مؤكدا أن "القرار يمثل إساءة للعراق والعراقيين".

وأكدت مستشارية الأمن القومي، أن "الأعرجي أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض. وقالت الوزارة، إن "الفياض متهم بانتهاكات حقوقية وقمع للمتظاهرين في أكتوبر 2019"، مشيرة إلى أن "لحشد الشعبي يواصل التعرض للناشطين والداعين لانتخابات نزيهة"، بحسب تعبير البيان.

المصدر: بغداد اليوم

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