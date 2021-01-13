شكوی لبناني إلى مجلس الأمن لإدانة الإعتداءات الصهیونیة الجوية على السيادة اللبنانية

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قدّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عونشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والى الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس ضد "الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ بضعة أيام.

وتعتبر هذه الاعتدائات خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، ما يستوجب من مجلس الأمن الدولي إدانة الکیان المحتل الصهیوني على هذه الاعتداءات ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والامن والسلم في المنطقة".

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