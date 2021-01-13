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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٤٤ ص

عدوان صهیوني على دير الزور والبوكمال

عدوان صهیوني على دير الزور والبوكمال

أعلن الجيش السوري، ليلة الأربعاء، أن القوات الصهیونية شنت عدوانا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن سانا أنه قال مصدر عسكري لوسائل الإعلام السورية الرسمية: "في تمام الساعة 01:10 من فجر اليوم قام العدو الصهیوني بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

وفي هذا السياق ذكر مصدر أمني رفيع أن الأنباء الأولية تشير إلى أن العدوان ناجم عن صواريخ أطلقتها طائرات من داخل الحدود العراقية، مؤكدا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني في مدينة دير الزور هرعت لإخماد حرائق نتجت عن الهجوم، ولا معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وسبق أن نفذ الاحتلال مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران علی حد زعمها.

/انتهی/

رمز الخبر 1910950

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