لبنان يطالب بوقف خروقات الکیان المحتل المتكررة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك خلال لقائها بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"عكر".

وبحسب البيان، استنكرت عكر خطف راعي الماشية اللبناني حسن زهرة، وانتهاکات الاحتلال المتواصلة تجاه لبنان.

والثلاثاء الماضي، أقدمت دورية عسكرية على اعتقال راعي ماشية في منطقة حدودية في جنوب لبنان، ثم أطلقت سراحه بعد ثلاثة أيام وسلمته إلى قوات اليونيفيل التي بدورها سلمته إلى بلاده.

وعقب إطلاق سراح الراعي، أعلنت اليونيفيل أنها "فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بما في ذلك مكان الاعتقال".

وأكدت عكر "رفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا"، مشددة على "ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701".

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