استمرار تصدير الجرارات الإيرانية الى خارج البلاد

وأضاف أبو الفتح إبراهيمي، في مقابلة مع الصحفيين اليوم الخميس: أن هذا الحجم من قيمة صادرات الشركة تحقق في اطار تصدير 1300 جرار إلى إفريقيا وأمريكا الجنوبية والدول المجاورة.

وذكر أنه يتم إنتاج أكثر من 20 ألف جرار من 20 نوعا مختلفا سنويا في هذه الشركة، وقال: نحاول زيادة الطاقة التصديرية لهذه الشركة إلى 1700 وحدة هذا العام.

وتابع إبراهيمي في إشارة إلى استخدام قوة وخبرة خريجي الجامعات في توطين الأجزاء الداخلية للجرارات وتحسين جودتها: يعمل حاليا 50 شخصا في مجال البحث والتطوير لهذه الشركة، من بينهم 30 أكاديميا متميزا في مرحلة الدكتوراه والماجستير.

واشار الى أن 90 بالمئة من إنتاج قطع غيار الجرارات يتم في داخل البلاد وعلى يد الخبراء الإيرانيين، وبذلك توقف استيراد قطع الغيار من الدول الأوروبية والصين والهند.

تأسست شركة إيران لتصنيع الجرارات، التي يقع مركزها الرئيسي في مدينة تبريز (شمال غرب)، كشركة مساهمة خاصة في عام 1992، وأصبحت هذه الشركة شركة مساهمة عامة في ابريل 1996، وتم قبولها في البورصة في أغسطس 1996.

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