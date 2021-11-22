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٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:١٩ ص

خلال الأشهر الـ7 الأولى من السنة الجارية؛

ايران تصدر أنواع مختلفة من السيارات الى 12 بلد منها 3 دول عربية

ايران تصدر أنواع مختلفة من السيارات الى 12 بلد منها 3 دول عربية

قال المتحدثٌ باسم مصلحة الجمارك الإيرانية أن السيارات الإيرانية تمَّ تصديرها إلى 12 بلداً مختلفاً في العالم للفترة بين الـ 21 من آذار/ مارس والـ20 من تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بيّن المتحدّث في بيانٍ أنَّه "تمَّ تصدير سياراتٍ وقطع غيارٍ في الفترة المذكورة بمبلغ يزيد على 58 مليون دولار، منها أكثر من 7 ملايين دولار تتعلق بتصدير السيارات".

وأشار إلى أنَّ السيارات ذات محرّكٍ بسعة تصل إلى 1500 cc، وقد تمَّ تصديرها الى أذربيجان، التي حازت المرتبة الأولى بين الدول التي استوردت السيارات الإيرانية، تلتها كلٌّ من الصين وإسبانيا وروسيا والسنغال وأوكرانيا والعراق وتركيا.

كما لفت إلى أنَّ السيارات التي سعة محركها من 1500 إلى 2000 cc تمَّ توريدها إالى العراق وإسبانيا وروسيا وتايوان والإمارات، أما التي سعتها من 2000 إلى 2500 cc فإلى أذربيجان.

وأضاف المتحدث أنَّ سيارات نقل البضائع تمَّ توريدها بشكل أساسي إلى الكويت وفنزويلا وبلدان أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1919889
https://ar.mehrnews.com/news/1919889/

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