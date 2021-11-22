ايران تصدر أنواع مختلفة من السيارات الى 12 بلد منها 3 دول عربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بيّن المتحدّث في بيانٍ أنَّه "تمَّ تصدير سياراتٍ وقطع غيارٍ في الفترة المذكورة بمبلغ يزيد على 58 مليون دولار، منها أكثر من 7 ملايين دولار تتعلق بتصدير السيارات".

وأشار إلى أنَّ السيارات ذات محرّكٍ بسعة تصل إلى 1500 cc، وقد تمَّ تصديرها الى أذربيجان، التي حازت المرتبة الأولى بين الدول التي استوردت السيارات الإيرانية، تلتها كلٌّ من الصين وإسبانيا وروسيا والسنغال وأوكرانيا والعراق وتركيا.

كما لفت إلى أنَّ السيارات التي سعة محركها من 1500 إلى 2000 cc تمَّ توريدها إالى العراق وإسبانيا وروسيا وتايوان والإمارات، أما التي سعتها من 2000 إلى 2500 cc فإلى أذربيجان.

وأضاف المتحدث أنَّ سيارات نقل البضائع تمَّ توريدها بشكل أساسي إلى الكويت وفنزويلا وبلدان أخرى.

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