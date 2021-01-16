منظمة الطاقة الذرية الايرانية: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن ذكر تفاصيل غير ضرورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ردت اليوم السبت في بيان لها على الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي قائلة أنه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن ذكر تفاصيل غير ضرورية في تقاريرها لعدم خلق أرضية لسوء الفهم.

واضاف البيان : ان منظمة الطاقة النووية الايرانية، لم تسلّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد، معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني والذي تنص عليه المادة الرابعة من القانون الدولي للطاقة النووية؛ وبطبيعة الحال سيتم تنفيذ هذا الاجراء عقب انجاز التمهيدات اللازمة وفي الوقت المناسب والفترة المحددة ضمن هذا القانون.

واشار البيان : ان برنامج انتاج الوقود المتطور (السيليسيد) المنصوص في التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم ارساله في بادئ الامر قبل اكثر من عامين الى الوكالة الدولية، كما زودت الاخيرة طيلة هذه الفترة وخلال مراحل متعددة بالمعلومات التكميلية، وبالتالي معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم (DIQ).

واوضح البيان، انه فيما يخص انتاج وقود السيليسيد، يعد اليورانيوم المعدني منتجا ثانويا في هذه العملية، والذي يتم الانتقال منه فورا ومن دون التوقف الى مرحلة انتاج وقود السيليسيد المتطور.

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