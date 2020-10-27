الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها تعاون جيد مع إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت ان لديها تعاون جيد مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" انه يوجد "تعاون جيد" بين إيران ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يقومون بعمليات تفتيش موقعين في إيران.

وزار غروسي إيران في سبتمبر من هذا العام التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين .

وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 25 سبتمبر / أيلول أنهما توصلتا إلى اتفاق لتعزيز التعاون وبناء الثقة المتبادلة لتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

وقال البيان ان إيران ستسمح بدخول المفتشين طواعية إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستسهل أنشطة التحقق للوكالة لحل هذه القضايا.

وتقرر ان لايكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسئلة أخرى من إيران ولا تطلب الوصول إلى مواقع تتجاوز ما نصت عليه إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

وقال غروسي: "كان هذا حلاً بناءً للمشكلة التي كانت لدينا، ويمكنني القول إنه منذ ذلك الحين، حافظنا على مستوى جيد من التعاون (مع إيران)، حيث يتواجد مفتشونا بانتظام في تلك المواقع ويمارسون اعمال التفتيش ".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي الأخير إن إيران خزنت 2105.4 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب حتى 25 أغسطس.

وبعد عام واحد من انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي، أعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية أنها تعتزم ممارسة حقوقها بموجب الاتفاق النووي وتقليص التزاماتها بموجبه، بسبب عدم تنفيذ الدول الأوروبية التزاماتها.

ومنذ ذلك الحين قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في خمس خطوات، وفي الخطوة الأخيرة أعلنت أنها رفعت جميع القيود التشغيلية عن برنامجها النووي.

وقال غروسي انه التقرير الفصلي الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيصدر في الأسابيع المقبلة "سنرى نفس هذا النهج الذي شهدناه حتى الآن".

ولطالما دحضت إيران مزاعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة حول محاولتها صنع سلاح نووي.

وتعليقا على هذه المزاعم، قال رافائيل غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدّرت أن إيران لا تمتلك حاليًا "كميات كبيرة" من اليورانيوم المخزن لصنع سلاح نووي.

وقال "لست على اتصال بمفتشي الوكالة في الوقت الحالي، ولكن بقدر ما أتذكر فان الوضع ليس كذلك ".

وأضاف غروسي "كل هذا حصيلة احصاء وان عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايقوم على التخمين " فنحن مفتشون ونقول ما نراه ".

وفي جزء آخر من حديثه ، ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن امتلاك "كميات كبيرة" من اليورانيوم المخزن لا يعني أن دولة ما تصنع سلاحا نوويا.

وأضاف أن "فكرة الكميات الكبيرة هي معيار تقني يستخدم في سياق اتفاقية الضمانات وهي تشير إلى الكميات التي يمكن نظرياً استخدامها في صنع أسلحة نووية".

وقال إن "وجود هذه الكمية (من المواد النووية) لا يعني تلقائيًا أن أحد الأطراف يقوم بصنع سلاح نووي"، "لذلك أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية عند استخدام هذه العبارة."

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