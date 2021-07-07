سيتم انتاج صفحة وقود جديدة باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال غريب آبادي في تصريح للصحفيين الثلاثاء ان برنامج منظمة الطاقة الذرية الايرانية لانتاح صفحة وقود السيليسيد لاستخدامه في مفاعل طهران قد تم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية به قبل 9 ايام ومن ثم بدات اجراءاته العملانية على الفور.

واضاف: ان وقود السيليسيد هو نوع حديث من الوقود النووي وان عددا قليلا من الدول تمتلك تكنولوجياتها.

واشار الى ان انشطة البحث والتطوير قد بدات في هذا الصدد مع اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 اشهر وقال: انه وفي اطار العملية الجديدة يتم انتاج صفحة وقود جديدة باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة.

واوضح بان هذه الخطوة التي ترفع بصورة ملحوظة مستوى انتاج الادوية المشعة كمّا ونوعا ستحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى احدى الدول المتطورة في مجال التكنولوجيا النووية.

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