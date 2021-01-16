فرض عقوبات على المقداد يذكر بالوجه اللامنطقي لترامب

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان أدان في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع تويتر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال: ندين بشدة عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. إنه لسان حال الشعب السوري البليغ وقد تألق على الصعيد الدبلوماسي وفي التصدي لحرب داعش الإرهابية ويذكرنا سلوك الاتحاد الأوروبي هذا بوجه ترامب اللامنطقي وعلى الاتحاد الأوروبي احترام قدسية الدبلوماسية ".

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