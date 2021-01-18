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١٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٨ ص

ظريف تعليقا على تحليق قاذفات B52 الأمريكية:

إيران لا تخجل من سحق المعتدين

إيران لا تخجل من سحق المعتدين

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليجالفارسي أن بلاده "لا تخجل من سحق المعتدين".

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في تغريدة له عبر موقع تويتر، قال ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام".

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الصهیوني، أفاد بأن قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52 ستراتوفورتريس عبرتا أجواء فلسطین المحتلة باتجاه الخليج الفارسي. 

/انتهی/

رمز الخبر 1911093

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