إيران لا تخجل من سحق المعتدين

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه في تغريدة له عبر موقع تويتر، قال ظريف: "إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب".

وأضاف: "لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام".

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الصهیوني، أفاد بأن قاذفتين أمريكيتين من طراز B-52 ستراتوفورتريس عبرتا أجواء فلسطین المحتلة باتجاه الخليج الفارسي.

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