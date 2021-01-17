الاتفاق النووي حي بسبب ايران وليس بسبب الترويكا الاوروبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال اليوم في تغريدة على موقع تويتر إن قادة الدول الأوروبية الثلاث - التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي - لم يفعلوا شيئًا للحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضاف: هل تتذكرون المبادرة الميتة لإيمانويل ماكرون أو رفض المملكة المتحدة سداد الديون المنصوص عليه في المحكمة؟ إن الاتفاق النووي حي بفضل إيران فحسب وليس بسبب الترويكا الأوروبية."

كما كتب وزير الخارجية في تغريدة أخرى: أيها الزميل العزيز، لقد بدأت حياتك المهنية في مجلس الوزراء ببيع الأسلحة لمجرمي الحرب السعوديين. كف عن الهراء بشأن إيران.

وقال ظريف: "أنتم هم الذين تقومون بزعزعة الاستقرار في منطقتنا، توقفوا عن حماية المجرمين الذين يقطعون منتقديهم إرباً ويستخدمون المعدات العسكرية المصنوعة في بلادكم لذبح الأطفال في اليمن".

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