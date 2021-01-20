البنك المركزي يعلن الافراج عن قسم من الارصدة الايرانية المجمدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، وفي معرض اجابته على سؤال للصحفيين حول استرداد الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج، قال همتي: نبذل الجهود في هذا المجال، وقد تم الافراج عن قسم من هذه الارصدة ويتم الاستفادة منها حاليا، أما القسم الآخر فسيتم تأمينها من خلال المساعي المبذولة ان شاء الله.

وردا على سؤال بإن إعادة الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية لن يؤثر على سوق صرف العملة الأجنبية في البلاد، قال همتي: هذه الأموال مخصصة بشكل أساسي للبنك المركزي وتزيد من قوة سوق صرف العملات الاجنبية./انتهى/