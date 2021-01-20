كشف هوية الشركة المختصة بنقل معدات القوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مصدر أمني قال في تصريح إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، تضم أكبر شركة أمنية امريكية تدعى kbr تقوم بمهام نقل المعدات والاليات الحربية وواجبات اخرى “.

وأضاف، أن “القاعدة تحوي ايضا شركات امنية امريكية اخرى تقوم بالمهام الموكلة اليها كل حسب اختصاصها”، مبينا ان “هذه الشركات تحصل على كافة التسهيلات من القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة دون مخاطبة الجهات الرسمية العراقية”.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول معدات واليات حربية تنقل بواسطة شركات امنية.

والشركة المذكورة كانت سابقا فرع لشركة هاليبرتون، مقرها هيوستن، الولايات المتحدة. وقد حصلت كي بي آر (وشركاتها السابقة) على العديد من العقود مع العسكرية الأمريكية، أثناء غزو العراق 2003الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام.

المصدر: المعلومة

/انتهى/