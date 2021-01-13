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١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٤٩ ص

شركات أمنية امريكية جديدة في قاعدة عين الاسد

شركات أمنية امريكية جديدة في قاعدة عين الاسد

كشف مصدر امني، الثلاثاء، بوصول شركات أمنية امريكية جديدة الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة أنه قال المصدر إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت وصول عدد من الشركات الامنية الجديدة عبر طائرة خاصة”.

وأضاف، أن “القيادات الامنية العراقية المتمركزة في مبنى القاعدة ليس لديها اي معلومات عن وصول هذه الشركات”، مبينا ان “هذه الخطوة جاءت اثر نية القوات الامريكية الانسحاب من بعض المحافظات الى قاعدة عين الاسد الجوية“.

يشار الى ان القوات الامريكية تستعين بشركات امنية لنقل معداتها الحربية من مختلفة المحافظات ومن الدول المجاورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1910951

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