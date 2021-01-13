شركات أمنية امريكية جديدة في قاعدة عين الاسد

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن المعلومة أنه قال المصدر إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت وصول عدد من الشركات الامنية الجديدة عبر طائرة خاصة”.

وأضاف، أن “القيادات الامنية العراقية المتمركزة في مبنى القاعدة ليس لديها اي معلومات عن وصول هذه الشركات”، مبينا ان “هذه الخطوة جاءت اثر نية القوات الامريكية الانسحاب من بعض المحافظات الى قاعدة عين الاسد الجوية“.

يشار الى ان القوات الامريكية تستعين بشركات امنية لنقل معداتها الحربية من مختلفة المحافظات ومن الدول المجاورة.

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