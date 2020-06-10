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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٦ م

وصول شاحنات نقل تحمل آليات مدرعة للقوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد

وصول شاحنات نقل تحمل آليات مدرعة للقوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد

كشف مصدر في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم الاربعاء، عن وصول شاحنات نقل تحمل آليات مدرعة للقوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "شاحنات نقل تحمل اليات مدرعة للقوات الامريكية (مدولبة) تعمل بالاطارات دخلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار".

واضاف المصدر، أن "عملية نقل معدات الى القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد الجوية غير واضحة المعالم كون ان القوات الامنية ليس لديها اي معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدوا غير معلومة الأهداف".
وأشار المصدر إلى ان "القوات الامريكية تفرض اجراءات غير مسبوقة على مبنى قاعدة عين الاسد الجوية لدواعي امنية ".

رمز الخبر 1904911

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