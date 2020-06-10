وصول شاحنات نقل تحمل آليات مدرعة للقوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "شاحنات نقل تحمل اليات مدرعة للقوات الامريكية (مدولبة) تعمل بالاطارات دخلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار".

واضاف المصدر، أن "عملية نقل معدات الى القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد الجوية غير واضحة المعالم كون ان القوات الامنية ليس لديها اي معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدوا غير معلومة الأهداف".

وأشار المصدر إلى ان "القوات الامريكية تفرض اجراءات غير مسبوقة على مبنى قاعدة عين الاسد الجوية لدواعي امنية ".