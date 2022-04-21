معدات حربية امريكية تصل الى قاعدة عين الاسد غربي الانبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصدر الأمني قال في تصريح لوكالة "المعلومة" إن طائرتي نقل امريكية محملة بمعدات حربية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، وسط اجراءات امنية مشددة من قبل الطيران الحربي الامريكي.

وتابع: "أن قاعدة عين الاسد الجوية شهدت حركة طيران مكثفة على الرغم من سوء الاحوال الجوية في المناطق الغربية”، مبينا ان القوات الامريكية تستعين بالطائرات لنقل المعدات الحربية بدلا من العجلات جراء استهدافها بين الحين والاخر.

ويشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول ارتال محملة بمعدات حربية قادمة من البصرة الى القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة.

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