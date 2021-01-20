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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٢٩ م

مع تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً؛ 

انتهاء مناورات القوات البرية للجيش الايراني اقتدار 99

انتهاء مناورات القوات البرية للجيش الايراني اقتدار 99

انتهت مناورات القوات البرية للجيش الايراني اقتدار 99 والتي استمرت لمدة يومين على شواطئ مكران لتقييم المهارات المتعددة لألوية القوة البرية للجيش ورد الفعل السريع، مع تحقيق أهدافها المحددة سلفا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للجيش الايراني انه تم الانتهاء من  مناورات "اقتدار 99" التي نفّذتها القوات البرية في  الجيش الإيراني بمشاركة وحدات قواتٍ مجوقلة وقوات الرد السريع وبدعم من القوات الجويّة.

وتم تنفيذ خلال هذه المناورات عمليات جوية متحركة وعمليات تسلل على سطح البحر، وتحت السطح، والتحرك نحو أهداف بحرية للعدو وقد تم استخدام تكتيكات عسكرية حديثة ومحلية ومبدعة بأسلحة محلية الصنع بالكامل، فضلاً عن تنفيذ تدريبات على عمليات مركبة مختلفة في البحر والبر والجبال.

وهدفت هذه المناورات إلى  تقييم مستوى الجهوزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات والنقل السريع للقوات من مناطق تواجدها الى مناطق العمليات وفقاً للخطط المرسومة مسبقاً، وتم خلالها تنفيذ مختلف أنواع التكتيكات الابداعية بهدف تقييم المهارات المتعددة لألوية القوة البرية للجيش.

/انتهى/
رمز الخبر 1911194

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