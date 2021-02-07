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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٠١ م

قائد القوة البرية في الجيش؛

المناورات الأخيرة حملت رسائل واضحة للعدو

المناورات الأخيرة حملت رسائل واضحة للعدو

قال قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" إن زمان ومكان ونوع التكوين والتكتيكات العملياتية لمناورات اقتدار 99 حملت رسالة واضحة للأعداء.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن العلاقات العامة للجيش ان قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" أشار إلى نجاح المناورات الأخيرة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناطق مختلفة من البلاد قائلاً: إن زمان ومكان ونوع التكوين والتكتيكات العملياتية لمناورات اقتدار 99 حملت رسالة واضحة للأعداء.

وأضاف: "من خلال المناورات الأخيرة أوضحنا للأعداء أننا سنجعل أي دولة تتعاون مع الاعداء تأسف بشدة في حال تم الاعتداء على اراضي الجمهورية الاسلامية.

وفي إشارة إلى قدرة القوات البرية على إجراء مناورات مشتركة قال العميد حيدري أن "القوات المحمولة جواً والرد السريع والهجوم المتحرك والقوات الخاصة الباسلة تمكنت خلال هذه المناورات بتنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية وإثبات قدراتهم الدفاعية على شواطئ بحر عمان.

/انتهى/
رمز الخبر 1911681

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