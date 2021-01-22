اميركا منعت ايران من دفع مستحقات الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، علق على منع ايران من التصويت في الأمم المتحدة، مؤكدا أن السبب الوحيد لذلك هو أن ايران لم تدفع مستحقات الأمم المتحدة، وان الولايات المتحدة الأميركية هي التي تعرقل عملية الدفع.

وقال ظريف: كان علينا دفع 16 مليون دولار إلى الأمم المتحدة مقابل حق التصويت وتسديد جزء من المتأخرات المستحقّة، وقد خصصت الحكومة الايرانية الأموال وحددت مصدرها من الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن الولايات المتحدة منعت ايداع الأموال في حساب الأمم المتحدة.

وبشأن أوضاع البلاد الاقتصادية وأن الاتفاق النووي وراء كل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ايران، نبه ظريف الى أن الأوضاع الاقتصادية في ايران تردت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها اجراءات الحظر وممارسة سياسة أقصى الضغوط على ايران.

ودعا الى المقارنة بين الأوضاع الاقتصادية لايران بعد ابرام الاتفاق النووي وبين الأوضاع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرضها اجراءات الحظر مشيرا الى أن الأوضاع تحسنت بعد ابرام الاتفاق، ولكنها تدهورت بعد الحظر الذي فرضته الادارة الامريكية.

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