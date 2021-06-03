ظريف يرد على تعليق الامم المتحدة حق تصويت ايران في اجتماعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصف القضية التي وقعت بين ايران والأمم المتحدة بالحقائق المقلوبة.

وأوضح ظريف في تغريدة له اليوم الخميس على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بأن الامم المتحدة حرمت ايران من حق التصويت في اجتماعها لتأخرها في دفع المبالغ المترتب على عضويتها في الأمم المتحدة.

وقال ظريف، الشيء الذي لم يؤخذ في نظر الاعتبار: الارهاب الاقتصادي للولايات المتحدة، التي منعت ايران من دفع الأموال لشراء المواد الغذائية فما بالك بدفع مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة.

واشار ظريف الى انه ارسل رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

ونبه ظريف الى أن باستطاعة الأمم المتحدة أن تأخذ مستحقاتها من 110 مليون دولار التي قامت الولايات المتحدة بقرصنتها وسرقتها الأخيرة./انتهى/