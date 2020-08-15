  1. السياسة
١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٥ ص

مندوب الصين في الامم المتحدة:

فشل القرار الامريكي في الأمم المتحدة يمثل انتكاسة كبيرة لواشنطن

فشل القرار الامريكي في الأمم المتحدة يمثل انتكاسة كبيرة لواشنطن

شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على أن فشل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لتمديد الحظر التسليحي على إيران، يمثل انتكاسة كبيرة للولايات المتحدة ونهجها الأحادي.

وغرد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت: معارضة تمديد الحظر التسليح على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تظهر أنه لا يوجد أي دعم للتنمر والابتزاز والأحادية.

وأضاف: بينما صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان فقط لصالح المشروع، عارضته الصين وروسيا وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت، وتكبدت الولايات المتحدة هزيمة فاضحة أخرى في مجلس الأمن.

وأكد: أي محاولة تسعى الى تمرير أهداف خاصة على حساب مصالح اعضاء المجتمع الدولي الاخرى، سيتصل الى طريق مسدود.

وتابع ممثل الصين في مجلس الأمن: أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في اتخاذ أي إجراء بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك استعادة آلية الزناد ، لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي لعام 2015، وبكين تعارضه.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015  ينتهي في اكتوبر القادم.

رمز الخبر 1906600

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