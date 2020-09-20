انطونيو غوتيريش: المجتمع الدولي سيواجه الغطرسة الاميركية برفض الحظر على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش" اكد عدم اتخاذ اي اجراءات حول اعلان الولاياتِ المتحدة المتعلق باعادة الحظر ضد ايران مشكّكاً في الخطوة الاميركية.

وقال الامين العام للامم المتحدة ان الولايات المتحدة في مأزق سياسي كبير بعد فشلها في اعادة فرض الحظر على ايران بموجب ما يعرف بآلية الزناد التي ينص عليها الاتفاق النووي.

وتابع "انطونيو غوتيريش": "الادارة الاميركية اعلنت عودة الحظر الاممي وانها ستفرض عقوبات على كل من يتعامل مع ايران، لكن الاعلان ليس امميا ولا يحمل اي خصائص قانونية ملزمة، هذه الحقيقة تنبع من واقع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وبالتالي لا يحق لها تفعيل اي بند في الاتفاق".

/انتهى/