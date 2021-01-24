المسؤولون الايرانيون يؤكدون على تسهيل مشاركة النخب الإيرانية في الخارج في المشاريع التكنولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد الشؤون القنصلیة والبرلمانیة والإیرانیین بوزارة الخارجیة سید کاظم سجادي ومساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري أكدا خلال لقائهما على أوجه التآزر لتسهيل مشاركة النخب الإيرانية في الخارج في تطوير الصناعات المعرفية والمشروعات التنكولوجية.

ونوقش كذلك في هذا الاجتماع الأهمية الكبيرة والقدرة الكبيرة للإيرانيين في الخارج وضرورة تفعيل فريق العمل العلمي والتكنولوجي الجديد التابع للمجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج وعقد ندوات عبر الإنترنت مع ممثلي الجمهورية الإسلامية في الخارج والإيرانيين المهتمين بمعرفة برامج وكالة العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية.

وكان التعاون من أجل تسهيل دخول رواد الأعمال الأجانب من خلال التعاون مع الشركات المعرفية من خلال إصدار تأشيرات العمل التجارية والتكنولوجية محور آخر لهذا الاجتماع.

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