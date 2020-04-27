الرئيس روحاني يدعو الشركات المعرفية للمشاركة للحد من التبعات الاقتصادية ل"كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعتبر الرئيس روحاني خلال ندوة مع مدراء الشركات المعرفية ومجمعات العلوم والتكنولوجيا اليوم الاثنين زيادة عدد الشركات المعرفية بأنها ذات قيمة كبيرة وقال ان هذه الشركات باعت العام الماضي منتجات بقيمة 13 ألف مليار تومان.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني ان فيروس كورونا خلق جوًا خاصًا في البلاد وان الشركات المعرفية ومجمعات المعرفة والتكنولوجيا انبرت منذ الايام الاولى لتفشي هذا المرض لسد احتياجات البلاد على صعيد التعقيم والوقاية والرعاية والعلاج وسائر المجالات الاخر.

واوضح رئيس الجمهورية ان الشركات المعرفية شهدت بشكل عام من حيث الدخل والتوظيف تسارعًا جيدًا ، بحيث أن ان عددها زاد خلال السنوات السبع الاخيرة بنسبة وتنامى عددها الى 43 شركة .

وأضاف روحاني إن حقيقة قيام احدى مجمعات العلوم والتكنولوجيا بعمله البحثي مع الشركات التابعة لها بالتوصل إلى منتوج قيم للغاية وانها تعلم من خلال النظام الذي أنتجته في أي متجر تم بيع المنتوج وعلى أي عملاء تم تسويقه وبأي سعر ./انتهى/