شكارجي: سنسوي تل ابيب بالارض في حال ارتكب الصهاينة أي خطأ/شحنة من اللقاح الروسي تصل ايران قريباً

لمتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية؛ سنسوي تل ابيب بالارض في حال ارتكب الصهاينة أي خطأ

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية، انه في حال ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد الجمهورية الاسلامية فسنضرب القواعد الصاروخية التي قالوا انهم أعدوها للهجوم على ايران وكذلك سنسوي حيفا وتل ابيب بالارض في أقصر وقت ممكن.

ووصف التهديدات الاخيرة التي اطلقها رئيس اركان الكيان الصهيوني ضد ايران، بانها مجرد حرب نفسية ومجرد أوهام، مؤكدا أنهم لم يدركوا بعد قوة القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها.

واضاف: مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فلو ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد نظام الجمهورية الاسلامية، فسنضرب قواعدهم الصاروخية التي يقولون انهم اعدوها للهجوم على ايران، وكذلك سنسوي حيفا وتل ابيب بالارض في اقصر وقت ممكن...

مدير مكتب رئيس الجمهورية؛ الشحنة الأولى من اللقاح الروسي ستصل طهران في 10 فبراير

قال مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية "محمود واعظي" ان الاستعدادات لعقد شراء اللقاح الروسي قد تمت، ونأمل أن يتم توقيع هذا العقد قريبا جدا، وأن تصل الشحنة الأولى إلى طهران قبل 10 فبراير".

و قال صباح اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء ردا على تصريحات مسؤول إسرائيلي قال إن لدى إسرائيل خطة لمهاجمة إيران: "شعبنا وشعوب المنطقة على حد سواء إنهم على دراية بالأدبيات التي يمتلكها الكيان الصهيوني. فهم يثرثرون كثيراً، وهم يبحثون أكثر عن حرب نفسية، لكنهم عمليا لا يملكون لا خطة ولا قدرة ولا يمكنهم فعلها (الهجوم على إيران)...

اقامة المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم المناعة فی مدینة أهواز

بدأ المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم المناعة والحساسية عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا اليوم الاربعاء إن هذا المؤتمر العلمي بدأ اليوم ويستمر لثلاثة ايام ويشمل اقامة 21 ورشة علمية افتراضية يشارك فيها نحو 1400 باحث ويتم خلال المؤتمر عرض 11 محاضرة علمية من اليابان والولايات المتحدة وسويسرا وإيران، كما سيعرض خلاله 676 مقالة علمية في مجال علم المناعة.

وفي المؤتمر الدولي لعلم المناعة والحساسية، سيقدم أساتذة وباحثون احدث دراساتهم في مجال فيروس كورونا (Covid 19).

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر "علي أسدي راد" في مقابلة مع وكالة ارنا: يعقد هذا المؤتمر كل عامين برعاية جمعية المناعة الإيرانية في إحدى جامعات الطب الإيرانية.

/انتهى/