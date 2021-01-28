تهديدات الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين تعكس عربدته وبلطجيته

وقال قاسم، في تصريح له: إن تصريحات كوخافي عن تخطيط جيشه لاستهداف المناطق السكنية المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، يعكس بكل صلف منطق العربدة والبلطجة التي يتصرف بها العدو الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني ومكونات أمتنا.

وأوضح قاسم في التصريحٍ أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني أو الشعب اللبناني ليست جديدة؛ فجيش العدو ارتكب مراراً مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة.

وأشار إلى أن هذا العجز سيلازمه في أي مواجهة مستقبلية، وستظل قدرته على حسم معاركه مع المقاومة تبتعد مسافات متزايدة عن مناله.

وأكد قاسم أن المقاومة ستكون حاضرة للدفاع عن شعبها من أي جريمة صهيونية، وستربك حسابات الاحتلال وتبعثر أوراقه في مقابل أي عدوان يرتكبه الاحتلال وتجعل يدفع ثمن كل ذلك.

وشدد على أن هذه التهديدات المتكررة لن توقف شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال.

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