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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:١٦ م

انفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي

انفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن الشرطة الهندية بوقوع انفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي.

وقالت مصادر الشرطة الهندية، ان الانفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي لم يسفر عن إصابات.

وذكرت وسائل إعلام هندية ان الانفجار وقع على بعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية ودمر 3 سيارات.

/انتهى/

رمز الخبر 1911427

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