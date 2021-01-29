انفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي

وقالت مصادر الشرطة الهندية، ان الانفجار قرب سفارة الكيان الصهيوني في نيودلهي لم يسفر عن إصابات.

وذكرت وسائل إعلام هندية ان الانفجار وقع على بعد أمتار قليلة من السفارة الإسرائيلية ودمر 3 سيارات.

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