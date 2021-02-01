نظام الجمهورية الاسلامية أكثر الأنظمة استقلالاً على وجه الكرة الأرضية

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس السلطة القضائية "ابراهيم رئيسي" أكد عشية ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اننا لو اردنا ان نشرح البنى التحتية لفكر الامام الراحل، تكفينا الاشارة الى مقولته الحكيمة "ان العالم في حضرة الباري تعالى" مبيناً ان هذه الرؤية، تتيح للانسان نعمة "الاتكال على الله" و"والاعتماد بالذات"، باعتبارهما شرطين اساسين لبلوغ النجاح وتحقيق الانتصارات.

وقال رئيسي ان احياء ذكرى "عشرة الفجر المباركة" في كل عام، تعد بمثابة اداء الشكر على نعم الله تعالى الذي فضل على شعبنا، بالاستقلال والحرية وارساء نظام الجمهورية الاسلامية.

وأكمل قائلا ان الاستقلال هو اكبر انجازات الجمهورية الاسلامية، باعتبارها اكثر الانظمة استقلالا في الكرة الارضية اليوم؛ مبينا ان استقلالنا هذا منبثق عن حرية الشعب وفي الوقت نفسه يصون هذه الحرية الشعبية في البلاد.

وأشار رئيس السلطة القضائية ايضا، الى ان "الاعداء سعوا على مدى 42 عاما لتجريدنا عن حريتنا واستقلالنا وفي المقابل فرض ثقافتهم وافكارهم وارائهم علينا، لكن شعبنا الابي اراد ان يبقى حرا ومستقلا وان يكون الله حاكما عليه". مؤكدا ان الارادة القائمة على النصر الالهي ستكون منتصرة في ساحات النضال قطعا.

/انتهى/