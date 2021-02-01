قاليباف: الرجوع لطريق ونهج الامام (ره) احد طرق الوصول للنجاح في الحياة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، وأعضاء البرلمان زاروا صباح اليوم الاثنين المرقد الطاهر للامام الخميني (ره) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتقارن مع أيام "عشرة الفجر" ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وصرح رئيس المجلس خلال زياته لمرقد الامام والشهداء انه يجب علينا ان نستفيد من القدرات الداخلية وارشادات قائد الثورة الاسلامية ونبني ايراناً قوية ومقتدرة.

وأضاف ان الامام الخميني (ره) كان يضع الفقراء والمحرومين على رأس اولوياته وكان يهتم بهم ويسعى لحل مشاكلهم، واكد انه يجب علينا جميعا ان نهتم بامور الشعب الايراني لكي لا نُدين انفسنا امام الشهداء والامام الخميني (ره).

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