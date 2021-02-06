  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٨:٥٦ ص

معلقا على تهديدات المسؤولين الصهاينة؛

العميد نصير زاده: ردّ ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه دولة الاحتلال

العميد نصير زاده: ردّ ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه دولة الاحتلال

في الرد على المزاعم والتهديدات العسكرية الاخيرة التي اطلقها مسؤولون في الكيان الصهيوني ضد الجمهوریة الاسلامية الايرانية أكد قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، أن رد ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، الجمعة: "نرصد جميع التحركات المعادية في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان".

وأضاف: "طائراتنا المسيرة مجهزة بقنابل تزن 500 رطل وباتت كابوسا يؤرق حاملات الطائرات الأميركية"، متابعا أن القوات الجوية الإيرانية، أصبحت من بين العشر الأوائل عالميا والأولى على مستوى المنطقة.

وأردف قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني قائلا:سيتم الكشف عن الطائرة العملاقة من دون طيار (كمان 22) ذات القدرة على حمل 300 كغ من المعدات العسكرية حتى الثامن عشر من فبراير الجاري.

ووصف نصير زاده المسيّرات الإيرانية "أبابيل، كرار" بأنها كابوس حاملات الطائرات الأميركية.

وقال قائد القوات الجوية  إن رد ايران سيكون قويا على أي خطأ ترتكبه إسرائيل.

رمز الخبر 1911618

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 5 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات