جاهزون للدفاع عن أمن أجواء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش ان قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده " اشار إلى دور القوات الجوية في الدفاع المقدس، قائلاً: "إن مهام سلاح الجو أثناء الدفاع المقدس كانت متنوعة بشكل كبير، حيث كانت مسؤولة عن دعم القوات السطحية وحماية منصات البترول و الجزر الجنوبية ومرافقها".

وأضاف: "المقاتلات الجوية أثناء الدفاع المقدس، إضافة إلى الدفاع عن المناطق الحساسة والاقتصادية في بلادنا ، هاجمت المناطق العسكرية والاقتصادية للنظام البعثي، مؤكدا ان طياري القوة الجوية مستعدين للدفاع عن أمن أجواء البلاد.

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