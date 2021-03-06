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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٥٥ م

قائد سلاح جو الجيش الايراني؛

جاهزون للدفاع عن أمن أجواء البلاد

جاهزون للدفاع عن أمن أجواء البلاد

قال قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار عزيز نصير زاده إن طياري القوة الجوية مستعدين للدفاع عن أمن أجواء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش ان قائد سلاح الجو بالجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده " اشار إلى دور القوات الجوية في الدفاع المقدس، قائلاً: "إن مهام سلاح الجو أثناء الدفاع المقدس كانت متنوعة بشكل كبير، حيث كانت مسؤولة عن دعم القوات السطحية وحماية منصات البترول و الجزر الجنوبية ومرافقها".

وأضاف: "المقاتلات الجوية أثناء الدفاع المقدس، إضافة إلى الدفاع عن المناطق الحساسة والاقتصادية في بلادنا ، هاجمت المناطق العسكرية والاقتصادية للنظام البعثي، مؤكدا ان طياري القوة الجوية مستعدين للدفاع عن أمن أجواء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1912458

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