ازاحة الستار عن الطائرة بدون طيار "كمان 22" في الايام المقبلة

وافادت وكالة مهر للأنباء ، ان قائد القوة الجوية في الجيش الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زاده" قال "يتم تنفيذ الأعمال الاستخبارية والعملياتية بواسطة الطائرات بدون طيار على مدار 24 ساعة. مؤكدا اتباع ايعازات قائد الثورة بعدم التأثر بالأجانب".

وأشار العميد إلى الطائرة المسيرة "كمان 22" المزمع ازاحة الستار عنها خلال الايام المقبلة قائلاً ان هذه الطائرة بدون طيار أكبر من مثيلتها "كمان 12 " وتتمتع بقدرة حمل المزيد من الذخيرة فضلا عن دقتها العالية وقوتها التشغيلية.

وفيما يتعلق بصناعة العتاد والمقاتلات قال قائد سلاح الجو "نستخدم مقاتلات كوثر وصاعقة ولدينا القدرة على توفير الأمن لبلدنا ولسنا في حاجة للأجانب ونطمئن الناس بأننا على استعداد للرد على أي تهديد".

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