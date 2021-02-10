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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٣٤ م

العميد يحيى سريع:

سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

صرح متحدث القوات المسلحة اليمنية بان سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد3 و قاصف2k محققاً إصابة دقيقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز الإعلامي لأنصار الله  أن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صرح اليوم أن سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي. 

وأضاف سريع: ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية.

واشار متحدث القوات المسلحة اليمنة أن هذا الإستهداف يأتي رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا.

وقال سريع:  "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم". 

/انتهى/ 

رمز الخبر 1911775

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