سلاح الجو المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز الإعلامي لأنصار الله أن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صرح اليوم أن سلاح الجو المسير استهدف ظهر اليوم مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي.

وأضاف سريع: ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية.

واشار متحدث القوات المسلحة اليمنة أن هذا الإستهداف يأتي رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا.

وقال سريع: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

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