عملية هجومية على مطار أبها بطائرة صماد 3

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" صرح في تغريدة على "تويتر" قائلاً: "رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وتم ذلك بعد يوم واحد على إعلان سريع إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة للتحالف السعودي في منطقة "مدغل" في محافظة مأرب، واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بثلاث طائرات مسيرة، رداً على تصعيد التحالف ضد اليمن.

بدوره، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض "أكدنا مراراً أن عملياتنا العسكرية دفاعية بحتة، وهي مستمرة حتى يتوقف المعتدي عن عدوانه ويرفع الحصار".

وأضاف "من دون خطوات عملية على الأرض تقود إلى سلام حقيقي فلا معنى لأي تصريحات مهما كانت إيجابية".

ودعا إلى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني ليتحقق السلام للجميع.

هذا وأفادت مصادر إعلامية يمنية اليوم بأن القوات السعودية في شرق مأرب بدأت الانسحاب تدريجياً، بعد اقتراب قوات الجيش واللجان من المدينة.

وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في منطقة الطَّلّعَة الحمراء، على الطريق الحيوي الرابط بين مديرية صِرواح ومدينة مأرب.

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