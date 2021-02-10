  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
١٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١١:٢٠ م

هنية يهنئ الإمام الخامنئي في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

هنية يهنئ الإمام الخامنئي في الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي رسالة بعثها الى قائد الثورة الاسلامية، قال اسماعيل هنية: إننا في حركة حماس معنا الشعب الفلسطيني، وإذ نشارككم أفراح هذه المناسبة المجيدة، لنعبّر لكم عن عميق تقديرنا وشكرنا لمواقفكم المشرّفة والمستمرة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وعبّر هنية عن تطلع الحركة الدائم إلى تعزيز هذه المواقف، واستمرار هذه الأدوار في الانتصار لفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني ومشروعه المقاوم، في ظل المخاطر والتحديات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية.
المصدر: موقع حماس

/انتهى/

رمز الخبر 1911782

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات