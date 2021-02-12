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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٠:٤٤ م

ردا على بيان الترويكا الأوروبية؛

ظريف: هل الأطراف الأوروبية قرأت المادة 36 للاتفاق النووي ورسائلنا بهذا الشأن؟

ظريف: هل الأطراف الأوروبية قرأت المادة 36 للاتفاق النووي ورسائلنا بهذا الشأن؟

ردا على البيان الذي صدر مؤخرا عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والذي يتهم إيران بانتهاك التزاماتها بشان الاتفاق النووي تساءل وزير الخارجية الإيراني هل الأطراف الأوروبية قد قرأت المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل الايرانية بهذا الشان؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ظريف كتب في تغريدة له على موقع تويتر يوم الجمعة ردا على بيان الترويكا الاوروبية والتي اتهمت فيه إيران مرة أخرى بانتهاك التزاماتها النووية بشان الاتفاق النووي : "هل قرأت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة لنا ( في الاتفاق النووي ) المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية العديدة التي تستند إليها؟"

وأضاف: بأي منطق يتوجب على إيران وقف إجراءاتها التعويضية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واستمرار انتهاكه من قبل هذا البلد؟ "ماذا فعلت الدول الأوروبية الثلاث في مجال الالتزام بواجباتها ؟"/انتهى/

رمز الخبر 1911811

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