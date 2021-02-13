رئيسي يؤكد ضرورة أن يكون ملف استشهاد سليماني دائما على جدول الاعمال /تسجيل 65 وفاة بكورونا

رئيس السلطة القضائية: ملف استشهاد القائد سليماني يجب ان يكون دائما على جدول الاعمال

قال رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي في ختام زيارته للعراق ان ملف استشهاد القائد قاسم سليماني يجب ان يكون دائما على جدول الاعمال.

ردا على بيان الترويكا الأوروبية؛ ظريف: هل الأطراف الأوروبية قرأت المادة 36 للاتفاق النووي ورسائلنا بهذا الشأن؟

ردا على البيان الذي صدر مؤخرا عن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والذي يتهم إيران بانتهاك التزاماتها بشان الاتفاق النووي تساءل وزير الخارجية الإيراني هل الأطراف الأوروبية قد قرأت المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل الايرانية بهذا الشان؟

ردا على خبر نشرته احدى الصحف التركية؛ خطيب زادة ينفي اعتقال اي من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول

نفي المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الخميس، تعرض اي من موظفي القنصلية الايرانية في اسطنبول للاعتقال.

في جنوب غرب البلاد؛ قوات الحرس الثوري تختتم المرحلة الأخيرة من مناورات"الرسول الاعظم (ص)" 16

انهت قوات حرس الثورة الاسلامية مناورات"الرسول الاعظم (ص)" 16 في جنوب غرب البلاد بمشاركة مختلَفِ وحدات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية.

اللواء سلامي: الحرس الثوري لديه الجاهزية والقدرة على مواجهة اي عدو مهما كان حجمه

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، ان القوة البرية للحرس الثوري طورت اليوم تكتيكاتها الحديثة وبذلك اصبح لديها الجاهزية والقدرة على مواجهة اي عدو مهما كان حجمه باستخدام التكتيكات المتنوعة.

غضون الساعات الــ24 الماضية؛ الصحة الايرانية: تسجيل 65 حالة وفاة وما يزيد عن 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية سیما سادات لاري عن تسجيل 7298 إصابة جديدة و 65 حالة وفاة بفیروس کورونا في البلاد./انتهى/