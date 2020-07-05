  1. السياسة
٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٣٥ ص

ظريف: إيران قامت بتفعيل آلية حل الخلافات في 6 مرات

ظريف: إيران قامت بتفعيل آلية حل الخلافات في 6 مرات

أعلن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" بأن الولايات المتحدة والدول الأوربية الثلاث يقومون بإنتهاك الإتفاق النووي بشكل مستمر، مشيرا الى انه قام بتفعبل آلة حل الخلافات 6 مرات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "ظريف" كتب في تغريدة له على "تويتر": "لا تصدقوا الضجيج الإعلامي، إيران قامت بتفعيل آلية حل الخلافات 6 مرات على الأقل في ضوء إنتهاك الإتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة و"الترويكا الاوروبية"".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى المرات الست التي قامت فيها إيران بتفعيل آلية حل الخلاقات:

-في 16 ديسمبر 2016 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 10 مايو 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 17 يونيو 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

-في 6 نوفمبر 2018 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث.

-في 8 مايو 2019 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية الثلاث.

-في 2 يوليو 2020 بسبب انتهاك الاتفاق النووي من قبل الدول الاوروبية الثلاث.

وكتب ظريف في الختام: سانشر جميع رسائلي قريبا!.

واكد أن الولايات المتحدة والدول الأوربية الثلاث، قاموا إنتهاك الإتفاق النووي.

/انتهى/

رمز الخبر 1905521

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 16 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي