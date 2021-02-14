يدعو الجامعات للتعاون مع مركز الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مركز ابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي التابع لمعهد أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بتوجيه دعوة للجامعات للتعاون معه وفقا للمهام الموكلة اليه في مجال البحث التطبيقي في مختلف المجالات، من أجل تقديم خدمات مختبر الذكاء الاصطناعي إلى جانب التدريب وتوظيف الخبراء كشركاء في المشروع.

وبناءً عليه، يمكن لجميع الجامعات والمنتزهات التقنية والمدارس العلمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المشاركة في هذه الفعالية إذا رغبوا في ذلك.

يمكن لهذه المجموعات ارسال أسئلتهم وطلبات التعاون إلى عنوان البريد الإلكتروني AI-Center@itrc.ac.ir.

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