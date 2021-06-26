إيران تمتلك أكبر الشركات المعرفية في مجال الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سورنا ستاري اعلن خلال مراسم ازاحة الستار عن "منتجات الجيل الثالث لتقنية الاقتصاد المبدع، والرقمي والذكاء الاصطناعي"، عقدت عبر الفضاء الافتراضي اليوم السبت، اكد ستاري ان جميع البرمجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات داخل البلاد تنتج محليا اليوم.

واوضح مستشار رئيس الجمهورية في الشؤون التقنية ان الهدف من اقامة هذه المراسم اليوم، هو الترويج لمنتجات بعض الشركات الايرانية الناشطة في مجال الذكاء الاصناعي وتكريمها على الجهود التي تبذلها من اجل توطين وتطوير هذه التقنية.

ونوّه بانه توجد داخل البلاد شركات ناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تحتضن آلاف الكوادر البشرية المبدعة والمختصة؛ الامر الذي تكلل اليوم بتحقيق منجزات فريدة من نوعها.

واكد ستاري، ان هذه الشركات نجحت بفضل العمل الدؤوب وجهود كودرها الكفوءة في توطين كافة البرمجيات المطلوبة من اجل تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصناعي في ايران، وتميزها مقارنة بسائر دول المنطقة./انتهى/