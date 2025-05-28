وزير الاتصالات الايراني: ايران مستعدة لتبادل الخبرات مع اليابان في المجالات العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "ستار هاشمي"، أشار خلال لقائه سفير اليابان لدى طهران تسوكادا تاماكي، اليوم الاربعاء، الى تاريخ التعاون العلمي بين ايران واليابان في مختلف المجالات بما فيها تدشين مركز ابحاث الاتصالات في ايران ودعا الى تعزيز التعاون العلمي خاصة في مجال الانشطة القائمة على المعرفة.

وقال: ان تبادل العلم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدريب القوى البشرية من شأنه ان يكون ضمن مجالات التعاون بين ايران واليابان معلنا استعداد ايران لتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات نظرا للامكانيات العلمية التي تحظى بها ايران.

واكد على قدرات الجامعات الايرانية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي ولفت الى ان استخدام هذه القدرات سيسهم في تمتين العلاقات العلمية والتقنية بين ايران واليابان.

من جانبه اشار السفير الياباني لدى طهران خلال هذا اللقاء الى تاريخ العلاقات العريقة بين بلاده وايران، معربا عن اعجابه بالتقدم العلمي والتقني الذي حققته ايران.

واضاف تاماكي ان ايران تمتلك امكانيات كبيرة في مختلف المجالات العلمية ونأمل في تعزيز العلاقات الثنائية معها مؤكدا انه يعمل على تحقيق ذلك باعتباره سفير بلاده في ايران.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات في القطاع الرقمي وضرورة مد جسور التعاون بين الجامعات ومراكز الابحاث لدى البلدين.

/انتهى/