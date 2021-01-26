انعقاد المؤتمر الوطني لدراسات العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإلكتروني

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المؤتمر الوطني الثاني "للدراسات الثقافية والاجتماعية للتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والفضاء السيبراني في إيران" سيعقد في شهر مايو المقبل. والذي سيتم تنظيمه من قبل معهد الدراسات الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة العلوم بالتعاون مع مراكز جامعية وجمعيات علمية.

تشمل الموضوعات العامة للمؤتمر مجالات جديدة للتعليم والبحث الأكاديمي، والتطورات الثقافية في الفضاء الإلكتروني الجامعي، والتطورات التكنولوجية، والعلوم والمجتمع، والتعلم عبر الإنترنت.

هذا وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات التفصيلية (2000 إلى 3000 كلمة) للمقالات بتاريخ هو 6 مارس 2021.

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