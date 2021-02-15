ايران تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الإدارة العامة للاتصالات بشركة إيران للاتصالات المتنقلة، ان مساعد مدير تطوير التكنولوجيا وشبكات الهاتف المحمولة "مرتضى طاهري بخش" قال خلال اجتماع متخصص حول نقل نطاق تردد 3500 ميجا هرتز وتطوير الجيل الخامس للهاتف المحمول انه سيتم في الايام القليلة المقبلة تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية.

وأضاف نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن اثنين من حاملي 100 ميغا لتطوير الجيل الخامس وتحقيق فوائده في المستقبل؛ لذلك اعتبارا من اليوم، يجب وضع خريطة طريق الترددات الصحيحة أمام المشغلات للسنوات الخمس القادمة. كذلك عدم وضع المشغلات في منتصف نطاق التردد.

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