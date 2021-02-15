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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٦:٥٩ م

في الأيام المقبلة؛

ايران تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية

ايران تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية

أعلن مساعد مدير تطوير التكنولوجيا وشبكات الهاتف المحمولة عن اطلاق وتفعيل تقنية 5G للهواتف المحمولة في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الإدارة العامة للاتصالات بشركة إيران للاتصالات المتنقلة، ان مساعد مدير تطوير التكنولوجيا وشبكات الهاتف المحمولة "مرتضى طاهري بخش" قال خلال اجتماع متخصص حول نقل نطاق تردد 3500 ميجا هرتز وتطوير الجيل الخامس للهاتف المحمول انه سيتم في الايام القليلة المقبلة تفعل خدمة 5G على الشبكة الحقيقية.

وأضاف نحن بحاجة إلى ما لا يقل عن اثنين من حاملي 100 ميغا لتطوير الجيل الخامس وتحقيق فوائده في المستقبل؛ لذلك اعتبارا من اليوم، يجب وضع خريطة طريق الترددات الصحيحة أمام المشغلات للسنوات الخمس القادمة. كذلك عدم وضع المشغلات في منتصف نطاق التردد.

/انتهى/
رمز الخبر 1911906

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