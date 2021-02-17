السفير الإيراني يجرى محادثات مع وزير الدفاع الجورجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الدفاع الجورجي "إيراكلي غريبشفيلي " أعلن في تغريدة على حسابه على تويتر أنه التقى السفير الإيراني في تبليسي "أكبر قاسمي علي آبادي".

وأشار إلى الاجتماع ونشر صورة من محادثاته مع السفير الإيراني، قائلاً "كان اللقاء مع السفير الإيراني أكبر قاسمي فرصة جيدة لإعادة تأكيد سياستنا الخارجية التي تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في بلدان المنطقة."

وكان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" قد التقى خلال زيارته إلى تبليسي الشهر المنصرم الرئيس الجورجي وناقش معه القضايا الثنائية.

وأستعرض وزير الخارجية الإيراني في لقاء مع "سالومي زارفابيشفيلي " وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن اغتنام فرصة وقف اطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ لتوسيع التعاون في المنطقة على أساس مصالح جميع الأطراف.

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