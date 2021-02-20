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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٣٠ م

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

العمل بالبرتوكول الإضافي في الاتفاق النووي سيتوقف الثلاثاء المقبل

العمل بالبرتوكول الإضافي في الاتفاق النووي سيتوقف الثلاثاء المقبل

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال إن "مباحثاتنا مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش منشآتنا النووية وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة".

من جانب آخر،لفت  صالحي إلى أن تسريب معلومات سرية حول نشاط طهران النووي إلى وسائل الإعلام سلوك "غير ناجع".

وتابع قائلا: "تقرير وسائل إعلام غربية عن آثار اليورانيوم في موقعين يرمي لتحقيق أغراض سياسية. اعترضنا لدى الوكالة الدولية رسميا على تسريب تقارير سرية حول نشاطنا النووي إلى وسائل الإعلام. ندعو الوكالة الدولية إلى التصرف بحيادية ومهنية وعدم تسريب تقارير سرية".

/انتهی/

رمز الخبر 1912038

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