مباحثات غروسي سترتكز على القضايا الفنية والاجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" ان اهم المحاور في مباحثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" خلال زيارته المرتقبة يوم السبت المقبل لطهران، ترتكز على القضايا الفنية والاجراءات المتعلقة بوقف عمليات الرقابة وفق البروتوكول الاضافي الطوعي وخارج نطاق اتفاق الضمانات، وسبل مواصلة التعاون بين الجانبين.

واوضح كمالوندي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان غروسي سيصل الى طهران عصر السبت المقبل، على راس وفد بهدف اجراء محادثات فنية مع منظمة الطاقة النووية الايرانية، وسيلتقى الاحد بالرئيس وكبار مسؤولي هذه المنظمة الوطنية.

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