مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجه إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أعلن أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيتوجه إلى طهران يوم السبت المقبل.

وأضاف غريب آبادي في تصريح صحفي ان هذه الزيارة تأتي بناء على طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولإجراء مباحثات فنية مع منظمة الطاقة النووية الإيرانية حول كيفية تنفيذ أحكام رسالة إيران في 17 فبراير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمادة 6 من قانون الاجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الاسلامي وكيفية استمرار تعاون الجانبين في اطار الترتيبات والتطورات الجديدة.

وکان اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الإثنين، عن تسليم إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة بشأن وقف الاجراءات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من 23 فبراير 2021.

وفي تصريح للصحفيين، كان اضاف غريب ابادي، ان هذا الاجراء ياتي في اطار تنفيذ القانون المصادق عليه من قبل "مجلس الشورى الاسلامي" والذي يهدف الى الغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني، وايضا في سياق حقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية المنضوية تحت البندين 26 و36 من بنود الاتفاق النووي، ونظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها من اجل الغاء الحظر اللاقانوني.

وقال السفير الايراني في فيينا: لقد طلبنا في هذه الرسالة باتخاذ اجراءات عاجلة جدا لتنفيذ مطالب ايران المتعلقة بوقف العديد من الاجراءات الطوعية، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الاضافي.

واوضح، انه من الان فصاعدا سيتواصل التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اتفاق الضمانات فقط، لغاية ان يتم رفع الحظر عبر خطوات عملية وملموسة وبالتالي توفر الارضية لعودة ايران الى هذه الاجراءات من جديد.

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